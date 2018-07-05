ТЕЛЕКРИТИКА

Киномаркетинг: 5 лучших рекламных ходов июля

Дуэйн «Лепешка» Джонсон, Человек-муравей в Стране чудес и бесполезный дублер Тома Круза

Бизнес

«Телекритика» каждый месяц вспоминает самые креативные рекламные кампании фильмов прошедшего месяца.


Кажется, только промоушен-коллектив фильма «Миссия невыполнима: Фоллаут» трудился в июле не покладая рук: маркетологи других хитов проката лениво отдавали свою работу на откуп фанатам и в очередной раз создавали шумиху вокруг «нечаянных» рекламных провалов.

1

Фанаты снимают, Marvel отдыхает

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Помните, как перед выходом продолжения «Бегущего по лезвию» нам предлагали посмотреть несколько короткометражек, полнее раскрывающих сеттинг фильма? В преддверии премьеры «Человека-муравья и Осы» Marvel предложила зрителям самим снять такие короткометражки. По хэштегу #AntManAndTheWaspChallenge начали скапливаться фанатские ролики, в которых обыгрывалась способность героев фильма изменять свой размер.

Сама компания выложила несколько видео в стиле «Алисы в Cтране Чудес»: в одном из роликов звезда фильма Пол Радд пытается налить себе кофе в крохотную чашечку:

А в другом, приуроченном ко Дню независимости США, на миниатюрном гриле готовится миниатюрный гамбургер:

2

Разбежавшись, прыгну с небоскреба

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Мы помним, что в оригинале было «прыгну со скалы», но в данном случае прыгает сам Скала. Симпатичный, но совершенно неправдоподобный постер «Небоскреба» вызвал в интернете настоящий фурор: даже человек, который не может похвастаться отличным глазомером, заметит, что при такой траектории прыжка герой Дуэйна Джонсона разобьется в лепешку. Фантаст Джеймс Смайт нарисовал несколько вариантов траекторий, ни один из которых не заканчивается хэппи-эндом:

Режиссер фильма Роусон Тербер отреагировал на шутки очень добродушно, объяснив, что постер – это маркетинговый казус, тогда как в самой ленте прыжок выглядит куда правдоподобнее. Казус или намеренная провокация? Как бы там ни было, многим тут же захотелось взглянуть на «настоящую» версию трюка, так что ход можно считать удачным.

К слову, не менее удачным, чем два стилизованных под 80-е постера «Небоскреба», которые Джонсон опубликовал у себя на странице: первый отдает дань уважения «Крепкому орешку», а второй – фильму «Ад в поднебесье» со Стивом Маккуином и Полом Ньюманом.

3

Дэдпул продолжает шалить

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Fox Home Entertainment

В одном из прошлых выпусков маркетинговой рубрики мы рассказывали, как Дэдпул устроил рейд на DVD-отдел супермаркета Walmart, заменив своим портретом персонажей таких фильмов, как «Кредо убийцы», «Хороший, плохой, злой» и «Терминатор». Казалось бы, с момента релиза фильма «Дэдпул 2» прошло больше двух месяцев – пора бы и угомониться. Но в преддверии выхода blu-ray-версии фильма шутка повторилась: теперь диски с фирменным фотомонтажом раздавали на Comic-Con.

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Fox Home Entertainment

Досталось фильмам «Послезавтра», «Чужой», «Дьявол носит Prada» и «Марсианин». Быть может, в Одессе два раза хохма – уже не хохма, а вот в Сан-Диего всем понравилось.

Ах да, еще наш неутомимый герой появился на одноразовых подстилках для туалетных сидушек на том же Comic-Con, с подписью «это все, что Fox смогла себе позволить».

4

Том Круз оставляет каскадеров без работы

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Маркетинговые усилия Paramount были сконцентрированы вокруг невероятных трюков в очередной части франшизы «Миссия невыполнима». Совместно с Gfycat компания выпустила несколько изображений инновационного формата 360Loop – по сути, это гифка с возможностью панорамного обзора:

via Gfycat

Кроме того, на потенциальных зрителей со всех сторон сыпались фичуретки о создании тех или иных трюков: например, прыжка HALO, о котором мы писали в разборе главных цифр фильма.

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Наконец компания ответила на вопрос, терзающий многих поклонников «Миссии»: чем занимаются дублеры Круза, если даже в таких сложных сценах он появляется собственной персоной? В кросс-рекламном видео каскадер Купер Адриан заявляет, что подрабатывает водителем в Uber. Отличный промоушен для Paramount, но сомнительный – для сервиса такси: вы бы хотели, чтобы вас вез каскадер из фильма «Миссия невыполнима»? Вот то-то же.

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5

Дело об утечке второсортного триллера

Мы не поверили в то, что трейлер «самого страшного фильма десятилетия» включили перед детским мультфильмом нечаянно; и уж тем более не поверим в то, что Sony нечаянно выложила целый полнометражный фильм вместо трейлера на YouTube.

Инцидент произошел с лентой «Последний контракт Халли» (Khali the Killer) – фильмом 2017 года, которому предстоит ограниченный театральный релиз в августе. Дело в том, что на сегодняшний день «Халли» имеет весьма позорный рейтинг 3,6 на IMDb при всего лишь 200 с лишним отметках. То есть это не просто плохой фильм, а плохой фильм, о котором мало кто слышал. Вот и мы бы не услышали, если бы Sony (якобы случайно) не выставила целый фильм на всеобщее обозрение.

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89-минутная лента провисела в официальном аккаунте Sony недолго, успев набрать лишь 11 тысяч просмотров, но шумиха прежде безвестному фильму была обеспечена. Еще одна причина не верить в то, что это было сделано ненарочно – кто, черт возьми, предоставляет СММ-менеджерам крупных компаний полные версии фильмов в HD-качестве? От одной мысли о таком у прокатчика должны глаза полезть на лоб. Если, конечно, вся история не была постановочным трюком.

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