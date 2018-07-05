Киномаркетинг: 5 лучших рекламных ходов июля

«Телекритика» каждый месяц вспоминает самые креативные рекламные кампании фильмов прошедшего месяца.
Кажется, только промоушен-коллектив фильма «Миссия невыполнима: Фоллаут» трудился в июле не покладая рук: маркетологи других хитов проката лениво отдавали свою работу на откуп фанатам и в очередной раз создавали шумиху вокруг «нечаянных» рекламных провалов.
Помните, как перед выходом продолжения «Бегущего по лезвию» нам предлагали посмотреть несколько короткометражек, полнее раскрывающих сеттинг фильма? В преддверии премьеры «Человека-муравья и Осы» Marvel предложила зрителям самим снять такие короткометражки. По хэштегу #AntManAndTheWaspChallenge начали скапливаться фанатские ролики, в которых обыгрывалась способность героев фильма изменять свой размер.
Real heroes. Not actual size. Check out these videos inspired by Marvel Studios' #AntManAndTheWasp! Make your own and share using #AntManAndTheWaspChallenge. See the film in theaters TONIGHT. Get tickets: https://t.co/HEdM8K4Arl (2/3) pic.twitter.com/YHa72evin0— Marvel Entertainment (@Marvel) July 5, 2018
Сама компания выложила несколько видео в стиле «Алисы в Cтране Чудес»: в одном из роликов звезда фильма Пол Радд пытается налить себе кофе в крохотную чашечку:
Real heroes. Not actual size. Check out these videos inspired by Marvel Studios' #AntManAndTheWasp! Make your own and share using #AntManAndTheWaspChallenge. See the film in theaters TONIGHT. Get tickets: https://t.co/HEdM8K4Arl (1/3) pic.twitter.com/F9taXClckM— Marvel Entertainment (@Marvel) July 5, 2018
А в другом, приуроченном ко Дню независимости США, на миниатюрном гриле готовится миниатюрный гамбургер:
Big heroes. Tiny BBQ. #FourthOfJuly #AntManAndTheWasp pic.twitter.com/ZaWLDBIrdP— Marvel Entertainment (@Marvel) July 4, 2018
Мы помним, что в оригинале было «прыгну со скалы», но в данном случае прыгает сам Скала. Симпатичный, но совершенно неправдоподобный постер «Небоскреба» вызвал в интернете настоящий фурор: даже человек, который не может похвастаться отличным глазомером, заметит, что при такой траектории прыжка герой Дуэйна Джонсона разобьется в лепешку. Фантаст Джеймс Смайт нарисовал несколько вариантов траекторий, ни один из которых не заканчивается хэппи-эндом:
I’ve mocked up some parabolas for The Rock’s SKYSCRAPER jump. Red is assuming he jumped up a bit first; green assuming he ran forward and somehow didn’t lose momentum; yellow for a sort of squat-thrust thing.
Whichever you choose, rest in peace The Rock, as you are dead now. pic.twitter.com/cAytzrWMRW— James Smythe (@jpsmythe) February 2, 2018
Режиссер фильма Роусон Тербер отреагировал на шутки очень добродушно, объяснив, что постер – это маркетинговый казус, тогда как в самой ленте прыжок выглядит куда правдоподобнее. Казус или намеренная провокация? Как бы там ни было, многим тут же захотелось взглянуть на «настоящую» версию трюка, так что ход можно считать удачным.
К слову, не менее удачным, чем два стилизованных под 80-е постера «Небоскреба», которые Джонсон опубликовал у себя на странице: первый отдает дань уважения «Крепкому орешку», а второй – фильму «Ад в поднебесье» со Стивом Маккуином и Полом Ньюманом.
I had these ultra cool vintage posters made paying homage to the two classic movies that inspired me and generations, and became the inspiration for my film SKYSCRAPER.
Respect & luv to the GOAT’s Willis, McQueen & Newman.#DieHard #ToweringInferno #SKYSCRAPER JULY 13th pic.twitter.com/RQ2XUoxTxX— Dwayne Johnson (@TheRock) July 1, 2018
В одном из прошлых выпусков маркетинговой рубрики мы рассказывали, как Дэдпул устроил рейд на DVD-отдел супермаркета Walmart, заменив своим портретом персонажей таких фильмов, как «Кредо убийцы», «Хороший, плохой, злой» и «Терминатор». Казалось бы, с момента релиза фильма «Дэдпул 2» прошло больше двух месяцев – пора бы и угомониться. Но в преддверии выхода blu-ray-версии фильма шутка повторилась: теперь диски с фирменным фотомонтажом раздавали на Comic-Con.
Досталось фильмам «Послезавтра», «Чужой», «Дьявол носит Prada» и «Марсианин». Быть может, в Одессе два раза хохма – уже не хохма, а вот в Сан-Диего всем понравилось.
Ах да, еще наш неутомимый герой появился на одноразовых подстилках для туалетных сидушек на том же Comic-Con, с подписью «это все, что Fox смогла себе позволить».
All the best radvertising and worst badvertising of San Diego Comic-Con 2018 https://t.co/OBxAF0F7c6 pic.twitter.com/pXIkO0ait3— Gizmodo (@Gizmodo) July 25, 2018
Маркетинговые усилия Paramount были сконцентрированы вокруг невероятных трюков в очередной части франшизы «Миссия невыполнима». Совместно с Gfycat компания выпустила несколько изображений инновационного формата 360Loop – по сути, это гифка с возможностью панорамного обзора:
Кроме того, на потенциальных зрителей со всех сторон сыпались фичуретки о создании тех или иных трюков: например, прыжка HALO, о котором мы писали в разборе главных цифр фильма.
Наконец компания ответила на вопрос, терзающий многих поклонников «Миссии»: чем занимаются дублеры Круза, если даже в таких сложных сценах он появляется собственной персоной? В кросс-рекламном видео каскадер Купер Адриан заявляет, что подрабатывает водителем в Uber. Отличный промоушен для Paramount, но сомнительный – для сервиса такси: вы бы хотели, чтобы вас вез каскадер из фильма «Миссия невыполнима»? Вот то-то же.
Мы не поверили в то, что трейлер «самого страшного фильма десятилетия» включили перед детским мультфильмом нечаянно; и уж тем более не поверим в то, что Sony нечаянно выложила целый полнометражный фильм вместо трейлера на YouTube.
Инцидент произошел с лентой «Последний контракт Халли» (Khali the Killer) – фильмом 2017 года, которому предстоит ограниченный театральный релиз в августе. Дело в том, что на сегодняшний день «Халли» имеет весьма позорный рейтинг 3,6 на IMDb при всего лишь 200 с лишним отметках. То есть это не просто плохой фильм, а плохой фильм, о котором мало кто слышал. Вот и мы бы не услышали, если бы Sony (якобы случайно) не выставила целый фильм на всеобщее обозрение.
89-минутная лента провисела в официальном аккаунте Sony недолго, успев набрать лишь 11 тысяч просмотров, но шумиха прежде безвестному фильму была обеспечена. Еще одна причина не верить в то, что это было сделано ненарочно – кто, черт возьми, предоставляет СММ-менеджерам крупных компаний полные версии фильмов в HD-качестве? От одной мысли о таком у прокатчика должны глаза полезть на лоб. Если, конечно, вся история не была постановочным трюком.