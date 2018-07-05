Киномаркетинг: 5 лучших рекламных ходов июля

Режиссер фильма Роусон Тербер отреагировал на шутки очень добродушно, объяснив, что постер – это маркетинговый казус, тогда как в самой ленте прыжок выглядит куда правдоподобнее. Казус или намеренная провокация? Как бы там ни было, многим тут же захотелось взглянуть на «настоящую» версию трюка, так что ход можно считать удачным.

К слову, не менее удачным, чем два стилизованных под 80-е постера «Небоскреба», которые Джонсон опубликовал у себя на странице: первый отдает дань уважения «Крепкому орешку», а второй – фильму «Ад в поднебесье» со Стивом Маккуином и Полом Ньюманом.