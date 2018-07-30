Киномаркетинг: 5 лучших рекламных ходов августа

В легендарной книге режиссера Кеннета Энгера «Голливудский Вавилон» (1959), которая на полвека опередила нынешние таблоиды с их намеренным культивированием «уток», звезды не снимались в кино: они пьянствовали, захлебывались в унитазах между оргиями и иногда становились жертвами убийц (когда сами никого не убивали). Если заменить героев «Голливудского Вавилона» «маппетами», получится фильм «Убийства кукол», который ранее оказался в центре скандала из-за того, что якобы порочит честь детского шоу «Улица Сезам», – и попал в нашу предыдущую подборку остроумных маркетинговых ходов благодаря игрушечному адвокату.

Но этим промоушн «Убийств кукол» не ограничился: в августе компания STX Entertainment выпустила ряд роликов, в которых плюшевые герои фильма предупреждают зрителей о том, как опасны собаки («маппет для собаки – просто большая жевательная игрушка!»), кленовый сироп, интернет и порнография: