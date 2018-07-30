Киномаркетинг: 5 лучших рекламных ходов августа

«Телекритика» каждый месяц вспоминает самые креативные рекламные кампании фильмов прошедшего месяца.
Одну из самых впечатляющих маркетинговых кампаний записал на свой счет не голливудский блокбастер, а сериал от Amazon. Но театральные премьеры, включая «Безумно богатых азиатов» и «Суспирию», тоже нашли чем впечатлить.
В легендарной книге режиссера Кеннета Энгера «Голливудский Вавилон» (1959), которая на полвека опередила нынешние таблоиды с их намеренным культивированием «уток», звезды не снимались в кино: они пьянствовали, захлебывались в унитазах между оргиями и иногда становились жертвами убийц (когда сами никого не убивали). Если заменить героев «Голливудского Вавилона» «маппетами», получится фильм «Убийства кукол», который ранее оказался в центре скандала из-за того, что якобы порочит честь детского шоу «Улица Сезам», – и попал в нашу предыдущую подборку остроумных маркетинговых ходов благодаря игрушечному адвокату.
Но этим промоушн «Убийств кукол» не ограничился: в августе компания STX Entertainment выпустила ряд роликов, в которых плюшевые герои фильма предупреждают зрителей о том, как опасны собаки («маппет для собаки – просто большая жевательная игрушка!»), кленовый сироп, интернет и порнография:
А чтобы зрителям было еще проще погрузиться в мир кукольного разврата, студия создала реальный аналог экранного тату-салона The InkHole, где посетители могли зависнуть с маппетами – если, конечно, знали кодовую фразу (непечатную): заведение работало в режиме спикизи.
Фильм «Безумно богатые азиаты» оказался прощальным хитом летнего проката и заработал за первый уик-энд если не безумную, то вполне приличную сумму в $26 млн. Разговоров вокруг картины было так много, что некоторые компании подключались к ее промоушну на добровольных началах (вернее, в надежде самим приложиться к медиа-шумихе). Например, Netflix, которая так и не добилась прав на эксклюзивный международный релиз «Азиатов» – хотя, по слухам, предлагала за них неприличную сумму, – выложила картинку с диаграммой Венна, где пересекаются «безумные» (граф Олаф из «33 несчастий»), «богатые» (Дэнни Рэнд из «Железного кулака») и «азиаты» (Дев Шах из «Мастера не на все руки»). На пересечении всех трех категорий оказывается Дао Мин Сы из нового телесериала Netflix «Сад падающих звезд».
Тем временем сами создатели «Безумно богатых азиатов» – фильма, в котором так часто и так аппетитно показывают дорогущую еду, – придумали партнерскую кампанию с канадским рестораном, в рамках которой приготовили самый дорогой в мире… путин. С маленькой буквы и с ударением на последний слог – так называется блюдо квебекской кухни, обычно представляющее из себя картошку фри под соусом. Но в «безумно богатой» версии к этому добавили лобстера, черную икру, трюфельное масло, разные элитные грибы, съедобную золотую стружку и (тоже съедобную) орхидею.
There's rich and then there's CRAZY RICH. Thanks to @poutinerie for helping us make the world's richest poutine! #CrazyRichAsians #CrazyRichCanada pic.twitter.com/zgkYJ3j0W8— Warner Bros. Canada (@WarnerBrosCA) July 30, 2018
До сих пор спин-оффы «Заклятия» оказывались хуже основных фильмов, но не исключено, что кукле Аннабель попросту недоставало харизмы, которой с избытком досталось Валаку – центральному антагонисту «Монахини». Конечно, он по-прежнему расходует свою уникальную мимику и ужимки на джамп-скэры: из-за них с YouTube даже удалили тизер фильма, потому что платформа рассматривает такие сцены как шок-контент. (Ниже – перезалитое энтузиастами видео: осторожно оно, не для слабонервных.)
И понеслось: колонку о том, хитро это или безответственно – пугать зрителя неожиданно громким скримером, – не написал только ленивый обозреватель. И пока пресса расходовала свое красноречие на удаленный тизер, Waner Bros выпустила новый – интерактивный. В 360-градусном ролике зрителю предлагается на собственный страх и риск побродить по заброшенному монастырю. Думаете, в этот раз обошлось без орущего призрака? Ошибаетесь: соблазн включить его и в новый трейлер был слишком велик. Что ж, постоянство – признак мастерства.
Обозреватели западных гик-порталов, известных своей любовью к мистификациям и теориям заговора, обсуждают новый слух: в ремейке культового фильма ужасов «Суспирия» Тильда Суинтон сыграла не только директрису балетной школы, но и пожилого психолога.
Дело в том, что заявленный в составе фильма актер Лютц Эберсдорф – личность, мягко говоря, загадочная. Если верить IMDb, до «Суспирии» он вовсе не снимался в кино. В 1938 году его семья сбежала из нацистской Германии, а после возвращения на родину Лютц изучал философию и психологию в университете Мюнхена – совсем как его экранный герой, доктор Йозеф Клемперер. Завсегдатаи кинопорталов тут же предположили, что никакого Эберсдорфа не существует, а роль профессора исполнила Тильда Суинтон с потрясающим гримом. Как бы там ни было, приманка заброшена, и кем бы ни оказался Эберсдорф – непрофессиональным актером или плодом воображения создателей фильма, – он обеспечит дополнительную порцию внимания и без того громкой премьере.
Агенты ЦРУ никогда не останутся без работы, ни в жизни, ни на экране, и очередное (после ремейка «Трех дней Кондора») тому подтверждение – веб-сериал по мотивам шпионских романов Тома Клэнси. Традиционно агента Джека Райана на экране изображают обладатели волевых подбородков (Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек, Крис Пайн), так что в сериале роль закономерным образом перешла к порядочному семьянину Джону Красински, сбрившему с лица постапокалиптическую растительность после съемок в собственном триллере «Тихое место».
Сериалы редко попадают в нашу рубрику, потому что студии нечасто устраивают для них масштабные промо-кампании, но «Джек Райан» стал исключением. На Комик-коне в Сан Диего Amazon представила «первый в мире гиперреальный шпионский экспириенс» по его мотивам.
Фанатам предлагалось посетить квест-комнаты, пронизанные лазерными лучами, прыгнуть из макета вертолета, установленного на высоте 30 футов (благодаря VR-шлему легко создать иллюзию, что ты пролетел все 3000), добыть поддельные документы и получить мини-задания от актеров. Дорого, богато, захватывающе и реалистично: даже жаль, что первые отзывы критиков о самом сериале не содержат аналогичных эпитетов.