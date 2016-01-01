Kinogo и My-Hit поднялись в рейтинге самых популярных сайтов: ИнАУ

«Интернет ассоциация Украины» (ИнАУ) опубликовала свою версию рейтинга самых популярных сайтов в украинском сегменте интернета за январь. Он основывается на данных компании Factum Group Ukraine, сообщает AIN.UA.

Так, по-прежнему лидируют в этом рейтинге - сайты компаний Google, «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс» и «Одноклассники».

По сравнению с рейтингом за декабрь 2016 года, в топ-25 произошли незначительные изменения. В чатности, букмекерский сайт parimatch.com опустился с 16-го на 23-е место. Кроме того, выбыл из рейтинга сайт «Новой почты», а Instagram поднялся на одну позицию - 20-е место.Сайты магазина «Розетка» и погодного сервиса Sinoptik поменялись местами (12-е и 11-е места соответственно).

Стоить отметить рост позиций сайтов с фильмами: на одну позицию поднялся Kinogo (17-ая позиция), в рейтинг вошел my-hit.org (25-ая). К этому привело закрытие в декабре прошлого года видеохранилища Ex.ua и онлайн-кинотеатра Fs.to.

Полностью рейтинг 25 самых популярных сайтов по среднедневной доле за январь выглядит так: