«Киевстар», Vodafone и lifecell начали блокировать российские соцсети и сайты

Тройка крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell объявили о начале блокирования российских соцсетей и других интернет-ресурсов, попавшие в санкционный список. Об этом говорится в ихсовместном заявлении.
"Выполняя требования указанного указа, телекомоператоры, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам согласно техническим возможностям», — говорится в заявлении.
Как сообщает AIN.UA, в «Vodafone Украина» уточнили, что речь идет о блокировке всех версий указанных сервисов — десктопных и мобильных.
Пока что блокировка работает не у всех пользователей операторов, но в Twitter множатся скриншоты, подтверждающие, что доступ блокируется. У некоторых абонентов мобильные приложения этих сервисов открываются, но их контент не обновляется.
По информации LIGA.net, Vodafone закончит работы в течение ближайших часов.
Напомним, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
Международные организации «Репортеры без границ» и Human Rights Watch осудили запрет российских СМИ и социальных сетей в Украине и считают, что лучшим ответом на агрессию РФ была бы поддержка свободной прессы.
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