«Киевстар», Vodafone и lifecell начали блокировать российские соцсети и сайты

Тройка крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell объявили о начале блокирования российских соцсетей и других интернет-ресурсов, попавшие в санкционный список. Об этом говорится в ихсовместном заявлении.

"Выполняя требования указанного указа, телекомоператоры, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам согласно техническим возможностям», — говорится в заявлении.

Как сообщает AIN.UA, в «Vodafone Украина» уточнили, что речь идет о блокировке всех версий указанных сервисов — десктопных и мобильных.

Пока что блокировка работает не у всех пользователей операторов, но в Twitter множатся скриншоты, подтверждающие, что доступ блокируется. У некоторых абонентов мобильные приложения этих сервисов открываются, но их контент не обновляется.