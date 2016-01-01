Киевсовет выделил 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров

В течение двух ближайших лет на капитальный ремонт помещений киевских коммунальных кинотеатров и модернизацию оборудования для кинопоказа будет дополнительно выделено 30 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, соответствующие изменения столичные депутаты внесли в Комплексную городскую целевую программу «Столичная культура 2016-2018».Средства будут выделяться из городского бюджета.

"Есть 17 коммунальных кинотеатров в Киеве, которые уже устарели и как кинотеатры работать не могут. Для них это уже не рентабельно. Именно поэтому мы хотим восстановить эти учреждения как культурные центры. Там будет и кино, и театр, и живопись, и тому подобное", - говорит депутат Киевсовета Олесь Маляревич. По его словам, в этом году могут быть модернизированы четыре кинотеатра.

Кроме того, по мнению депутатов, это решение будет способствовать популяризации отечественных фильмов.

Напомним, Министерство финансов собирается с мая ввести 20%-ный сбор от стоимости билета в кинотеатр. Это может привести к подорожанию билетов.

Фото: Mrgall.com