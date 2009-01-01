Киевское архитектурное бюро получило награду на престижном международном конкурсе

Киевское архитектурная мастерская 2B.group завоевала первую премию в категории Residences Small (лучший дизайн небольшой квартиры) в международном архитектурном конкурсе IIDA Global Excellence Awards. Об этом сообщили на официальной странице украинского дизайнерского бюро в Facebook.
Награду получил проект под названием BJ Apartment. В дизайне показано, как рационально использовать небольшое пространство. Двухъярусная квартира имеет площадь 74 квадратных метра. Архитекторами выступили Анна Рябова и Вячеслав Балбек.
Бюро 2B.group основан Вячеславом и Ольгой Балбек. Мастерская уже трижды выставляла свои работы на конкурс IIDA Global Excellence Awards. В 2015 году студия Балбека возглавила номинацию "Интерьер квартиры", а в 2011-м получила премию Honorable mention за объект Marinka.
Премия IIDA Global Excellence Awards – это ежегодная награда, которая отмечает оригинальность и совершенство в создании международных проектов по дизайну интерьера и внутренней архитектуры в 15 категориях. Премия вручается с 2009 года.