Кажется, Apple хочет сделать свои сериалы бесплатными – и беззубыми

Анонимные представители компании рассказали CNBC, что Apple хочет сделать как минимум часть контента, который разрабатывается для ее долгожданного стримингового сервиса, бесплатным для владельцев устройств.
На девайсах Apple вскоре появится иконка, аналогичная нынешней кнопке запуска iTunes – только с собственным видеоконтентом. Но желание избежать юридических проблем, по-видимому, не даст компании сделать свою «Игру престолов» или «Рассказ служанки»: по данным инсайдеров, Apple сделает ставку на контент с относительно безопасным рейтингом PG и не станет наполнять свою нишу продуктом со «взрослым» рейтингом R. Так что, хоть в обозримом будущем и стоит ждать от компании появления «тентполов» (каким является «Игра престолов» для HBO), секса и откровенной жестокости в них не будет.
Трудно представить, как это будет выглядеть? Что ж, уже есть некоторые намеки: в частности, известно, что на сервисе со старта будет немало фантастического контента. К примеру, нас ждет альтернативная история покорения космоса «Для всего человечества», экранизация цикла «Основание» Айзека Азимова, некий психологический триллер от М. Найта Шьямалана, футуристический эпос «Видеть» с Джейсоном Момоа и ребут «Удивительных историй» Спилберга.
Напомним, что накануне компания «Информационные технологии» сообщила о возобновлении ретрансляции телеканалов медиагрупп «1+1» и «Интер».
GIF: Wall Street Journal