Кажется, Apple хочет сделать свои сериалы бесплатными – и беззубыми

Трудно представить, как это будет выглядеть? Что ж, уже есть некоторые намеки: в частности, известно, что на сервисе со старта будет немало фантастического контента. К примеру, нас ждет альтернативная история покорения космоса «Для всего человечества», экранизация цикла «Основание» Айзека Азимова, некий психологический триллер от М. Найта Шьямалана, футуристический эпос «Видеть» с Джейсоном Момоа и ребут «Удивительных историй» Спилберга.

Напомним, что накануне компания «Информационные технологии» сообщила о возобновлении ретрансляции телеканалов медиагрупп «1+1» и «Интер».

GIF: Wall Street Journal