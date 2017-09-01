Каждая серия нового сезона «Игры престолов» обойдется HBO в $15 млн

На один эпизод последнего – восьмого – сезона сериала «Игры престолов» телеканал HBO, который занимается его производством, потратит в среднем в $15 млн, сообщает MediaMedia.
Финал выйдет в эфир ориентировочно в конце 2018-го – начале 2019 года. Уже известно, что он будет короче, чем все остальные – всего шесть эпизодов. При этом каждая серия будет длиннее привычных 60 минут и значительно динамичнее.
На увеличение стоимости производства серии повлияло не только увеличение хронометража, но и наличие по сценарию большого количества масштабных батальных сцен.
Напомним, мировая премьера седьмого сезона состоялась на HBO 16 июля.
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