Каждая девятая новость в интернет-СМИ «ДНР» и «ЛНР» - фейк: ИМИ

Каждая десятая новость интернет-изданий самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» содержит прямую речь вражды. Причем 95% таких новостей касается украинских граждан и власти. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга интернет-изданий оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, проведенного в январе «Институтом массовой информации».

Кроме того, согласно исследованию, 11% материалов на рассматриваемых ИМИ ресурсах оказались фейками, то есть содержали ложную или недостоверную информацию. При этом 87% всех фейков касались информации о событиях в Украине и, в частности, в зоне АТО.

Кроме прямых слов языка ненависти, интернет-СМИ сепаратистов содержали много новостей с отрицательной эмоциональной коннотацией, касающихся украинцев и Украины, как в заголовках, так и в тексте. Например: "Весна ознаменовалась бурными протестными маршами и принципиальным неприятием киевской хунты", "Экс-каратель Савьюк «разнес» родной «Азов»: Это просто падаль в татуировках", "Под Киевом охотники с тепловизором по ночам стреляют по людям" и др.