Катя Chilly, Чуркин, Бабкин: о ком читали украинцы в Wikipedia в феврале

Самой читаемой среди украинских интернет-пользователей статьей в Wikipedia в феврале стала статья о певице Кате Chilly, которая участвует сейчас в шоу «Голос страны» (телеканал «1+1»). Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar TNS CMeter.

Также в первую пятерку вошли статьи о представителе России в ООН Виталие Чуркине, умершем 20 февраля; музыканте и тренере «Голоса страны» Сергее Бабкине; боевике «Гиви», убитом в начале февраля, и писателе и поэте Тарасе Шевченко.