Катя Chilly, Чуркин, Бабкин: о ком читали украинцы в Wikipedia в феврале

Самой читаемой среди украинских интернет-пользователей статьей в Wikipedia в феврале стала статья о певице Кате Chilly, которая участвует сейчас в шоу «Голос страны» (телеканал «1+1»). Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar TNS CMeter.
Также в первую пятерку вошли статьи о представителе России в ООН Виталие Чуркине, умершем 20 февраля; музыканте и тренере «Голоса страны» Сергее Бабкине; боевике «Гиви», убитом в начале февраля, и писателе и поэте Тарасе Шевченко.
Национальный отбор участника от Украины на Евровидении, который транслировался на СТБ, повысил интерес к группе O.Torvald (11-е место) и ее солисту Евгению Галичу (16-е). Такжеукраинцы интересовались церемонией вручения премии «Оскар» (7-е место) и непосредственно фильмом, получившим статуэтку «Ла-ла лэнд» (20-е).Интересом пользовалась и статья о канадском фильме о Голодоморе в Украине «Гіркі жнива», которая разместилась на 25-м месте.
Стабильно в топ-30 интересов находились календарные праздники – День святого Валентина (12-е место), 8 марта (17-е) и Сретение Господне (18-е).
Напомним, в январе премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти принять в этом году меры по реализации предложений общественности, направленных на развитие украиноязычного раздела Wikipedia.
Фото: Пресс-служба «1+1»