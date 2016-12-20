Катерина Венжик теперь на «Громадськом»

В конце октября на «Громадськом» стартует еженедельная программа об экономике, вести которую будет Катерина Венжик.

"В журналистику решила вернуться, потому что считаю проект «Громадського» – программу, рассказывающую зрителям о непростых экономических явлениях максимально простым языком – чрезвычайно важной и нужной инициативой. Низкая экономическая грамотность украинцев, без преувеличения, – одна из причин торможения экономического роста, а главное – основа для возвращения к власти популистов, чего допустить очень бы не хотелось. Потому как экономический журналист я просто не могла не принять предложения поучаствовать в такой программе", – рассказала журналистка «Телекритике».

По ее словам, задача программы – дать объяснение происходящему с украинской экономикой, которое будет доступным для всех зрителей, а также помочь им самостоятельно отличать «зраду» от «перемоги», опираясь на логику и знания, а не на то, что "говорят люди из разных зданий на Грушевского".

Что касается проекта YouControl, в котором Катерина Венжик работала с начала года, то с ним она продолжит сотрудничать в качестве внешнего консультанта: "И всегда буду рада помочь им в медийных вопросах, так как опять же считаю, что они делают очень важное дело для очищения, а соответственно и укрепления, украинской экономики".