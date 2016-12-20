Катерина Венжик на «Громадськом» расскажет об экономике человеческим языком

«Громадське» запустило новый проект «Простономика», ведущей которого стала бывший главный редактор портала Delo.ua Катерина Венжик.
На телеканале отметили, что назвали так программу, чтобы зрителям сразу было понятно, какая ее миссия – рассказывать об экономике человеческим языком. Например,журналисты готовили борщ, чтобы проанализировать индекс имени этого блюда; занимались шопингом в Черную пятницу, чтобы посчитать, действительно ли покупки в этот день дают выгоду и т.д.
"Цена экономической безграмотности просто заоблачная. Это и должна исправить «Простономика»", – объясняет Катерина Венжик. Руководителем проекта является журналист и аналитик Артем Ильин, для которого, как и для Венжик, программа стала дебютом на ТВ.
Программа будет выходить по четвергам в 21:00. К ее запуску «Громадське» готовилосьбольше года, начав с изучения интересов аудитории и пробелов в информационном поле. В одном из опросов, которое канал делал осенью 2016 года, почти треть респондентов признала, что не знает и не может объяснить даже базовые экономические термины. "Это и послужило одним из толчков к созданию «Простономика»", – говорят на канале.
Напомним, Катерина Венжик проработала главным редактором Delo.ua 4,5 года. 1 января этого года она перешла в проект YouControl, который собирает полное досье на каждую украинскую компанию. А уже в сентябре журналистка сообщила, что перешла на «Громадське». «Телекритике» она тогда рассказала, что готовит для канала программу об экономике. "Низкая экономическая грамотность украинцев, без преувеличения, – одна из причин торможения экономического роста, а главное – основа для возвращения к власти популистов, чего допустить очень бы не хотелось", – отметила Венжик.
Фото: Пресс-служба «Громадського»