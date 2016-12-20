Катерина Венжик на «Громадськом» расскажет об экономике человеческим языком

«Громадське» запустило новый проект «Простономика», ведущей которого стала бывший главный редактор портала Delo.ua Катерина Венжик.

На телеканале отметили, что назвали так программу, чтобы зрителям сразу было понятно, какая ее миссия – рассказывать об экономике человеческим языком. Например,​​журналисты готовили борщ, чтобы проанализировать индекс имени этого блюда; занимались шопингом в Черную пятницу, чтобы посчитать, действительно ли покупки в этот день дают выгоду и т.д.

"Цена экономической безграмотности просто заоблачная. Это и должна исправить «Простономика»", – объясняет Катерина Венжик. Руководителем проекта является журналист и аналитик Артем Ильин, для которого, как и для Венжик, программа стала дебютом на ТВ.