Кастинги августа: 3 проекта «Нового канала» и обмен женами на «1+1»

После «Фабрики звезд» многим казалось, что в телепрограмме «Нового канала» чего-то не хватает, а именно – вокальных соревнований. Видимо, услышав голоса недовольных зрителей, «Новый канал» запустил кастинг нового проекта, в котором дети будут стараться перепеть известных украинских певцов.

Пока подробностей вокального конкурса очень мало. Известно лишь, что на кастинге авторы проекта ожидают увидеть «гениев, рекордсменов и чемпионов в возрасте от 6 до 11 лет, обладающих невероятным талантом», которые, помимо прочего, смогут поразить всех своими достижениями.

Подробности кастинга можно узнать ЗДЕСЬ.