Кастинги августа: 3 проекта «Нового канала» и обмен женами на «1+1»

Видимо, хорошо отдохнув, телеканалы с новыми силами преступили к планированию сетки для осеннего телевизионного сезона. Буквально недавно стало известно, что вскоре на «Новом канале» появится сразу три новых проекта. СТБ продолжает поиск семейных пар с проблемами, а «1+1» предлагает обменяться женами в четырнадцатый раз.
После «Фабрики звезд» многим казалось, что в телепрограмме «Нового канала» чего-то не хватает, а именно – вокальных соревнований. Видимо, услышав голоса недовольных зрителей, «Новый канал» запустил кастинг нового проекта, в котором дети будут стараться перепеть известных украинских певцов.
Пока подробностей вокального конкурса очень мало. Известно лишь, что на кастинге авторы проекта ожидают увидеть «гениев, рекордсменов и чемпионов в возрасте от 6 до 11 лет, обладающих невероятным талантом», которые, помимо прочего, смогут поразить всех своими достижениями.
Подробности кастинга можно узнать ЗДЕСЬ.
Недавно на сайте «Нового канала» объявили кастинг на один из самых ожидаемых проектов осеннего сезона – шоу «Оля». Как мы писали ранее, проект Ольги Фреймут – это первая в мире легальная адаптация известного американского формата «Шоу Эллен Дедженерис». Примечательно, что в американской версии проекта герои – преимущественно звезды. Вероятно, авторы «Оли» прикинули, что Олега Винника на всех не хватит, а поэтому лучше перестраховаться и заранее собрать базу обычных украинцев с невероятными талантами для участия в новом проекте.
Соответственно, чтобы сесть в кресло рядом с Ольгой Фреймут и рассказать о себе, нужно иметь уникальное хобби или суперспособности. Какие? Про это условия кастинга умалчивают, так же, как и о возрастном цензе для желающих.
Подробности кастинга можно узнать ЗДЕСЬ.
Вероятно, уже в осеннем телевизионном сезоне любителей моды ждет приятный сюрприз. Анонс кастинга проекта «Подиум» от «Нового канала» предлагает молодым дизайнерам уникальный шанс получить средства для старта собственного бренда. Для этого нужно всего лишь пройти ряд испытаний, которые приготовят для участников уже известные персоны из мира прет-а-порте. Чтобы попробовать свои силы, нужно заполнить анкету на сайте «Нового канала».
Подробности нового проекта СТБ под названием «Ультиматум» появились совсем недавно. Как мы писали ранее, участниками нового ток-шоу станут пары, которые не могут достичь консенсуса в отношениях из-за разных взглядов на одну ситуацию. В студии «Ультиматума» они посмотрят на проблему под разными углами – мужским и женским. Помогать парам в поиске истины будут ведущие и три эксперта (два профессиональных психолога и одна приглашенная звезда).
Чтобы определить настоящую причину проблемы и возможные варианты решения, проект проведет собственные расследования и даже устроит небольшие провокации и эксперименты для пар. Ведущими нового шоу станут известные зрителям СТБ по проектам «Я соромлюся свого тіла» и «Давай поговоримо про секс» Юлия Бортник и Валерий Ославский.
Подробности кастинга можно узнать ЗДЕСЬ.
В июне телеканал «1+1» открыл кастинг на 14 сезон проекта «Міняю жінку» и продолжает искать героев по сей день. Для того чтобы стать участником программы, нужно всего лишь иметь семью. А дальше, согласно формату проекта, семьи с разными доходами, вероисповеданием или со специфическим отношением к миру будут меняться женами. Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить анкету на сайте телеканала «1+1».
Подробности кастинга можно узнать ЗДЕСЬ.
Для коллажа были использованы кадры:
– https://novy.tv/ru/casting/kasting-proektu-podium/
– Фото Gettyimages