«Касается каждого» побило собственный рекорд телесмотрения за 2 года

Вчерашний выпуск (за 15 ноября) ток-шоу «Касается каждого», выходящего на телеканале «Интер», собрал максимальную за более чем два года долю – 20,2% по массовой всеукраинской аудитории 18+.

Кроме того, сообщает пресс-служба канала, продукт стал лидером слота среди зрителей 18+ в Украине и по коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах. Программу посмотрели 4,8 млн украинских зрителей.

Топ-5 каналов 15 ноября в слоте «Касается каждого» (18:06:06-19:03:38)(доля 18+ (Украина)/18-54 (50+) отсортировано по 18+ (Украина))