«Касается каждого» побило собственный рекорд телесмотрения за 2 года

Вчерашний выпуск (за 15 ноября) ток-шоу «Касается каждого», выходящего на телеканале «Интер», собрал максимальную за более чем два года долю – 20,2% по массовой всеукраинской аудитории 18+.
Кроме того, сообщает пресс-служба канала, продукт стал лидером слота среди зрителей 18+ в Украине и по коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах. Программу посмотрели 4,8 млн украинских зрителей.
Топ-5 каналов 15 ноября в слоте «Касается каждого» (18:06:06-19:03:38)(доля 18+ (Украина)/18-54 (50+) отсортировано по 18+ (Украина))
Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс.
Выпуск под названием «Заграница-разлучница» был посвящен истории супругов, которые отправляясь на заработки за границу, надеялись не только решить финансовые проблемы, но и укрепить семейные отношения. Получилось наоборот.
Фото: Пресс-служба «Интера»
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