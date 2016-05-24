Kantar TNS продолжит измерять аудиторию радио в Украине в 2017 году

Исследовательская компания «Kantar TNS в Украине» победила в конкурсе межотраслевого объединения «Радиокомитет» на проведение исследования радиослушания в стране в следующем году, сообщает пресс-служба объединения.

Соглашение с компанией заключено на один год.Новое исследование «Kantar TNS в Украине» начнет 30 января.

По словам главы «Радиокомитета» Екатерины Мясниковой, конкурс подтвердил, что компания может предложить наиболее оптимальный вариант исследования радиоаудитории. "В 2016 году увеличилось количество пользователей исследования. Участниками проекта стали ряд региональных станций. Мы бы хотели, чтобы в 2017 тенденция на увеличение участников радиоисследования сохранилась", - отметила она.

Как рассказала директор по маркетингу радиогруппы UMH Юлия Резниченко, на решение «Радиокомитета» повлияли наличие у агентства релевантного опыта, успешных проектов, специального программного обеспечения, высокого уровня подготовки и опыта интервьюеров, супервайзеров и т.д. "Конечно, важным аспектом была стоимость проведения исследования. Выбирая между двумя большими исследовательскими компаниями, мы выбрали Kantar TNS, которая предложила более выгодную стоимость услуг без потери качества последних", - уточнила она.

Радиоисследование проводится по методологии DayAfterRecall с использованием компьютеризированной системы проведения телефонных опросов (CATI) в городах с населением более 50 тыс. человек (кроме городов аннексированного Крыма и зоны проведения АТО) в возрасте 12-65 лет.

Напомним, в 2016 году радиоисследования также осуществляла компания «Kantar TNS в Украине», соглашение с которой заканчивается в декабре.

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