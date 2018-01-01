Каналы StarLightMedia хорошо заработали на политической рекламе Тимошенко

Юлия Тимошенко не жалеет денег на рекламу предвыборной программы «Новый курс» ВО «Батькивщина». Согласно данным финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года, сумма, потраченная на предвыборную кампанию составила в апреле – июне 24,8 млн грн, в июле – сентябре – 73 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года, сообщает Комитет избирателей Украины.

На рекламу по телевидению в июле – сентябре ВО «Батькивщина» отдала 53 млн. Основная сумма пришлась на ресурсы компаний группы StarLightMedia Виктора Пинчука:

ООО «Глобал медиа групп» – оплата за «размещение рекламы на телевидении» – 19 млн грн;

ООО «Старлайт бренд контент» – оплата за «предоставление рекламных услуг» – 30 млн грн.

«Деятельность этих компаний связывают с телеканалами ICTV, СТБ, "Новый канал" и др. Большинство средств за размещение наружной рекламы получила компания "РТМ-Украина"», – отмечают в КИУ.

В Комитете избирателей пояснили, что речь идет о деньгах избирателей, которые делают взносы в пользу партии. Взнос превышающий 150 тысяч гривен подлежит обязательному финансовому мониторингу, поэтому в основном взносы были ниже этой суммы.

«Интересно, что значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физические лица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тыс. грн. Интересно, что подобная ситуация уже имела место раньше – на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей так же массово перечисляли партии деньги в сумме 149 тыс. грн», – отмечают в КИУ.

Всего в июле – сентябре физические лица перечислили 71 млн грн, юридические лица – 4 млн.