Каналы ICTV и «24» прекращают публиковать новости во «ВКонтакте»

Телеканалы ICTV и «24» объявили о прекращении активности запрещенной в стране российской соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ICTV, канал продолжит активность в соцсетях, которые "не будут подвергать телезрителей риску слежения и незаконного сбора данных", — Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Telegram.

"В течение пяти лет телеканал ICTV был вместе со своими телезрителями в социальной сети «Вконтакте». Более 100 тысяч подписчиков страниц, тысячи новостей и комментариев, сотни розыгрышей, десятки премьер – телеканал искренне благодарен всем пользователям, которые в течение этого времени были с ним", — отмечают на телеканале.

Телеканал «24» прекратит публиковать новости и другие материалы на своей странице во «ВКонтакте» с завтрашнего дня, 19 мая, сообщается на его сайте. "Наши новости в соцсетях вы сможете читать на официальных страницах «24-го» канала в Twitter и Facebook. Кроме этого, читайте нас в Viber", — добавляют на канале.

Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.