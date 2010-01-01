Канал ZIK стал общенациональным вещателем

Телеканал ZIK теперь будет охватывать 100% территории Украины и станет, таким образом, общенациональным вещателем. Соответствующее решение сегодня, 16 февраля, принял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба канала.

По словам генерального директора медиахолдинга ZIK Игоря Туркевича, курс на расширение вещания и увеличения аудитории телеканал взял еще два года назад. "Наш сегодняшний результат - это слаженная работа команды и профессиональная «упрямство» в достижении цели. Спасибо всем, кто присоединился к становлению ZIKу полноценным национальным телеканалом", - сказал он.

Напомним, канал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. Тогда программная сетка насчитывала шесть проектов собственного производства. С 2014 года ZIK начал переход на общенациональный уровень, расширив линейку авторских проектов до 20. В основе большинства из них - журналистские расследования.

Фото: day.kyiv.ua