Канал «Украина» запускает новую программу с ведущей «Событий»

В ноябре на телеканале «Украина» стартует новый проект «Главная тема», автором и ведущей которого стала Елена Кот. В нем будут обсуждатьсянаиболее важные общественно-резонансные проблемы украинской действительности.

Как рассказывает пресс-служба канала, каждую неделю творческая группа проекта будет выбирать одну глобальную проблему, которая имеет резонанс в масштабе страны и затрагивает интересы большинства граждан, и выносить ее на глубокое рассмотрение, а ведущая будет держать в фокусе внимания все аспекты проблемы: ее историю, истинные причины, скрытые факты, возможности для решения.

"«Главная тема» - это, безусловно, проект для ответственных и думающих людей, для тех, кто умеет внимательно слушать, тщательно анализировать и делать собственные выводы. Моя задача - дать им как можно больше пищи для ума. А от каждого гостя в студии я буду требовать точных, конкретных и честных ответов не только о причинах и виновных, но и о том, что мы должны делать, чтобы преодолеть проблему", – говорит Елена Кот.

Программа будет выходить в эфире канала «Украина» каждое воскресенье в 20:00.

"Она появляется в нашем эфире как отклик на определенный общественный запрос. Для «Главной темы» не будет закрытых тем или проблем. «Главная тема» – это прежде всего взгляд в будущее, потому что для каждой проблемы мы попробуем найти и показать успешный опыт ее решения. Мы не будем давать советы, а будем приводить положительные примеры", – отмечает главный редактор департамента информационного вещания канала Юрий Сугак.

Напомним, информационно-аналитическая программа «События недели» начала выходить в обновленном дизайне и новой графике. Также теперь в программе больше авторской аналитики от ведущего Олега Панюты и экспертных оценок.

Фото: Facebook Елены Кот