Канал «Украина» снимает сериал «Город влюбленных» по сценарию Гнедаш

Телеканал «Украина» приступил к съемкам 20-серийной мелодрамы «Город влюбленных» по сценарию Татьяны Гнедаш. Его премьера запланирована на осень, сообщает пресс-служба канала.

«Город влюбленных» - романтическая история о женщинах «за тридцать», которые не теряют надежду отыскать искренние и настоящие чувства.Главные героини фильма – тележурналистка Александра, переводчица Ева и ресторатор Инга. У них очень разные характеры, но их объединяет одно – всем троим катастрофически не везет в личной жизни.

В картине сыграют актеры Марина Коняшкина, Анастасия Бунина, Екатерина Мельник, Юлия Галкина, Олесь Заднепровский, Андрей Финягин, Вячеслав Довженко, Евгений Морозов и др. Съемки картины пройдут в Украине и на Кипре.

"В этом сериале мы покажем зрителям прекрасный букет женских образов и талантливейших актрис. История легкая, весенняя, полная любви и приключений", - отмечает главный продюсер департамента кино-сериального производства телеканала Наталья Стрибук.

Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания ABC Film."В «Городе влюбленных» мы поставили перед собой серьезную качественную планку, и будем стараться соответствовать духу времени", - говорит продюсер компании Виталий Сиренко.

Напомним, Татьяны Гнедаш является главным сценаристом сериала «Не зарекайся», который вызвал волну возмущения в обществе, поскольку в одной из серий были в позитивном свете показаны боевики «ДНР». За это Нацсовет по ТВ и радиовещанию вынес каналу предупреждение. Также по сценарию Гнедаш был снят сериал «Райское место».