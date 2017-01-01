Канал «Украина» снимает промо-ролик для ОМКФ с актером из «Хоббита»

Телеканал «Украина» готовит промо-ролик для 8-го Одесского международного кинофестиваля, главным героем которого стал ирландский актер Эйдан Тернер («Хоббит», «Отчаянные романтики», «Полдарк»).

Как сообщает пресс-служба канала, съемки проходили в конце апреля в Одессе. Над сценарием работала креативная команда телеканала, а режиссером ролика выступил Игорь Стеколенко.

"Перед креативной командой стояла задача донести три самые главные составляющие фестиваля – кино, Одесса, море. И можем гордо сказать, что у нас все получилось. Главная идея ролика заключается в том, что каждый должен найти свое кино", - говорит директор по маркетингу телеканала «Украина» Татьяна Светлова.

Напомним, канал «Украина» является генеральным информационным партнером ОМКФ. В этом году фестиваль пройдет с 14 по 22 июля.В состав жюри международной конкурсной программы войдет турецко-немецкая актриса Сибель Кекилл, снимающаяся в сериале «Игра престолов».

Фото: пресс-служба канала «Украина»