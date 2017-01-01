Канал «Украина» снимает новый украиноязычный сериал по сценарию Гнедаш

Компания Front Cinema (входит в «Медиа Группу Украина») сегодня приступил к съемкам новой украиноязычной мелодрамы «Обручка з рубіном», которая выйдет на телеканале «Украина» в осеннем сезоне.

Как сообщает пресс-служба канала, 95-серийная лента«Обручка з рубіном» – это история двух сестер Ани и Яны, привычную жизнь которых перечеркивает автомобильная авария. После автокатастрофы обе девушки впали в кому. Из-за серьезных повреждений их лица разорвало стеклом – ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня. Сестер перепутали.

"Поскольку после аварии они меняются местами, нашим актрисам Дарии Барихашвили и Марии Пустовой придется воплотить по два образа. Уверена, зрителям будет интересно наблюдать за их перевоплощениями", - говорит креативный продюсер сериала Мила Погребиская.

Главный автор сценария фильма «Обручка з рубіном» – Татьяна Гнедаш, известная по написанию сценариев к сериалам «Райское место», «Певица», «Клан ювелиров», «Не зарекайся»и др.

Фото: Kanalukraina.tv