Канал «Украина» снимает новый украиноязычный медицинский сериал

Телеканал «Украина» и кинокомпания Panopticum приступили к работе над многосерийной украиноязычной медицинской драмой собственного производства «Лікар Ковальчук», сообщает пресс-служба канала.

Главные роли в сериале исполнят актеры Фатима Горбенко («Центральная больница», «Плохой хороший коп», «Женщина его мечты»), Сергей Деревянко («Случайных встреч не бывает», «На линии жизни», «Гражданин Никто») и Александр Форманчук («Пес», «Верни мою любовь»).

Также в ленте сыграют актеры Елизавета Зайцева, Стас Мельник, Нина Набока, Слава Красовская, Дмитрий Вивчарюк, Петр Бойко, Сергей Сафрончик и др.

Главная героиня фильма – успешный кардиохирург Оксана Ковальчук. После смерти отца, который скончался из-за халатности врачей, она несколько лет разрабатывала инновационный проект реформирования приемного отделения больницы. "Мы будем стремиться создавать наиболее естественную обстановку с настоящими историями, ставить наших героев в сложные ситуации, находить выход из которых они будут предельно жизненными способами", – рассказывает один из режиссеров сериала Ева Стрельникова.

В картине запланировано более 40 эпизодов. Каждая серия – это отдельная история из жизни пациентов приемного отделения, в котором работают главные герои.

Премьера «Лікара Ковальчука» запланирована на осень.