Канал «Украина» снимает комедийный сериал с известными российскими актерами

Компания ABC Film работает по заказу телеканала «Украина» над четырехсерийной комедийной мелодрамой по сценарию Татьяны Гнедаш «Отчаянный домохозяин».

Как сообщает пресс-служба канала, сериал рассказывает о семье Нефедовых, чья стабильная жизнь разлетается вдребезги после того, как глава семьи теряет работу.

По словам продюсера ABC Film Виталия Сиренко, картина покажет, как важно иногда оказаться на месте второй половинки, чтобы лучше понять друг друга. "Вместе с «Отчаянным домохозяином» зрители проследят за тем, как меняется быт у главных героев, с какими проблемами сталкивается вся семья, и как при помощи любви, взаимопонимания и поддержки Борис и Марина будут узнавать друг друга лучше даже после многих лет в браке", – говорит он.

В «Отчаянном домохозяине» сыграют актеры Михаил Полицеймако, Екатерина Кузнецова, Лариса Удовиченко, Александр Ратников, Ольга Гришина, Константин Октябрьский, Сергей Солодов и др.

Главный автор сценария Татьяна Гнедаш известна по написанию сценариев к сериалам «Райское место», «Певица», «Клан ювелиров», «Не зарекайся»и др.

Фото: Tele.ru