Канал «Украина» продлевает «Дежурного врача» еще на два сезона

Телеканал «Украина» решил продлить украиноязычную медицинскую драму «Дежурный врач», производством которой занимается компания Film.ua, еще на два сезона – четвертый и пятый (80 эпизодов).

Таким образом, как отмечает пресс-служба продакшена, «Дежурный врач» становится самым длинным украиноязычным сериалом в стране. Film.ua уже приступила к съемкам, производство проекта планируется завершить до конца октября 2018 года.

Главные роли в новых сезонах исполнят актеры Михаил Романов, Ирина Ткаленко, Руслан Сокольник, Надежда Левченко и др. "Сериал основан на реальных историях, и таким же реальным станет новый персонаж фильма – Иродиада Максимовна, заместитель главврача, присланная из министерства. Она будет плести интриги, стараясь развалить дружный коллектив. Также в больнице появится новый доктор с очень непростым характером, который вызовет бурю противоречивых эмоций у постоянных героев сериала", – анонсируют в кинокомпании.