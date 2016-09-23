ТЕЛЕКРИТИКА

Канал «Украина» продлевает «Дежурного врача» еще на два сезона

Бизнес

Телеканал «Украина» решил продлить украиноязычную медицинскую драму «Дежурный врач», производством которой занимается компания Film.ua, еще на два сезона – четвертый и пятый (80 эпизодов).

Таким образом, как отмечает пресс-служба продакшена, «Дежурный врач» становится самым длинным украиноязычным сериалом в стране. Film.ua уже приступила к съемкам, производство проекта планируется завершить до конца октября 2018 года.

Главные роли в новых сезонах исполнят актеры Михаил Романов, Ирина Ткаленко, Руслан Сокольник, Надежда Левченко и др. "Сериал основан на реальных историях, и таким же реальным станет новый персонаж фильма – Иродиада Максимовна, заместитель главврача, присланная из министерства. Она будет плести интриги, стараясь развалить дружный коллектив. Также в больнице появится новый доктор с очень непростым характером, который вызовет бурю противоречивых эмоций у постоянных героев сериала", – анонсируют в кинокомпании.

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По словам шоураннера проекта Юлии Мищенко,канал «Украина» постоянно информирует Film.ua о том, как реагирует на сериал аудитория. "Мы видим изменения реакции поминутно на отдельные шутки и события. Такое сотрудничество позволяет создать максимально интересную историю для зрителя", – объясняет она.

Напомним, вышло уже три сезона «Дежурного врача». На телеканале «Украина» отмечают, что популярность второго и третьего сезонов росла в течении всего периода трансляции, его посмотрели более 750 тыс. зрителей, а доля смотрения сериала была намного выше средней среднесуточной доли канала.

Права на показ были проданы в Казахстан, Беларусь и на другие территории. А на прошедшем на прошлой неделе крупнейшем европейском рынке телеконтента MIPCOM (16-19 октября) в Каннах компания Film.ua Distribution провела ряд переговоров по продаже формата.

Фото: Пресс-служба Film.ua

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