Канал «Украина» продлевает «Дежурного врача» еще на два сезона

Телеканал «Украина» решил продлить украиноязычную медицинскую драму «Дежурный врач», производством которой занимается компания Film.ua, еще на два сезона – четвертый и пятый (80 эпизодов).
Таким образом, как отмечает пресс-служба продакшена, «Дежурный врач» становится самым длинным украиноязычным сериалом в стране. Film.ua уже приступила к съемкам, производство проекта планируется завершить до конца октября 2018 года.
Главные роли в новых сезонах исполнят актеры Михаил Романов, Ирина Ткаленко, Руслан Сокольник, Надежда Левченко и др. "Сериал основан на реальных историях, и таким же реальным станет новый персонаж фильма – Иродиада Максимовна, заместитель главврача, присланная из министерства. Она будет плести интриги, стараясь развалить дружный коллектив. Также в больнице появится новый доктор с очень непростым характером, который вызовет бурю противоречивых эмоций у постоянных героев сериала", – анонсируют в кинокомпании.
По словам шоураннера проекта Юлии Мищенко,канал «Украина» постоянно информирует Film.ua о том, как реагирует на сериал аудитория. "Мы видим изменения реакции поминутно на отдельные шутки и события. Такое сотрудничество позволяет создать максимально интересную историю для зрителя", – объясняет она.
Напомним, вышло уже три сезона «Дежурного врача». На телеканале «Украина» отмечают, что популярность второго и третьего сезонов росла в течении всего периода трансляции, его посмотрели более 750 тыс. зрителей, а доля смотрения сериала была намного выше средней среднесуточной доли канала.
Права на показ были проданы в Казахстан, Беларусь и на другие территории. А на прошедшем на прошлой неделе крупнейшем европейском рынке телеконтента MIPCOM (16-19 октября) в Каннах компания Film.ua Distribution провела ряд переговоров по продаже формата.
Фото: Пресс-служба Film.ua
Статьи по теме
- Film.ua продала сериал «Нюхач» в Венгрию и Словакию
- Film.ua и IM Global Television будут совместно производить контент
- Film.ua и Pronto Film снимают новый сериал режиссера «Доярки из Хацапетовки»
- Нацсовет объявил предупреждение ZIK, каналам компаний Star Media и Film.ua
- СТБ и FILM.UA начали съемки костюмированной драмы «Крепостная»