Канал «Украина» покажет сериал от «Украинской продакшн студии»

На телеканале «Украина» в понедельник, 21 августа, стартует 8-серийная мелодрама «Вторая жизнь Евы» производства «Украинской продакшн студии».

Как сообщает пресс-служба канала, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21:00.

По сюжету, молодой филолог Еваприезжает из провинции в Киев, чтобы показать свою диссертацию выдающемуся профессору филологии. Но в столице девушка попадает в серьезную авантюру. Оказывается, она как две капли воды похожа на жену известного бизнесмена Влада Бельского, Лану. Накануне супруги попали в ДТП, в результате которого Лана впала в кому, а Бельский оказался прикован к больничной койке. Его друг просит Еву сыграть роль Ланы, чтобы не травмировать бизнесмена. Она соглашается, но не все так просто: Ева – интеллигентная девушка-филолог, а Лана – вульгарная прожигательница жизни.

"В мелодрамах мы привыкли к тому, что героиня должна страдать вплоть до конца истории, как правило, жизнь не щадит ее, но во «Второй жизни Евы» не ждите привычных «изменил-бросил-с работы уволили-из квартиры выгнали»", – отмечает главный продюсер департамента киносериального производства телеканала Наталья Стрибук.

Роли в сериале сыграли Артем Позняк, Анастасия Евграфова, Дарья Лобода, Андрей Барило, Ольга Матешко, Татьяна Самарина, Валерия Ходос, Екатерина Вишневая и др.

Фото: Kanalukraina.tv