Канал «Украина» покажет прямую трансляцию «Оскара»

Телеканал «Украина» покажет прямую трансляцию 89-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар» в ночь с 26 на 27 февраля в 02:00, а также проведет специальный марафон, сообщает пресс-служба канала.

Вести марафон будут лица канала «Украина» – ведущие программы «Зірковий шлях» Александр Скичко и программы «Ранок з Україною» Светлана Катренко.

Ведущие вместе с мировыми экспертами кино ближе познакомят зрителей с картинами-номинантами на «Оскар». "Также зрители узнают все закулисные подробности церемонии: о чем пишут звезды в Twitter, какие фото звезд самые популярные в Instagram", - говорят на телеканале.