Канал «Украина» покажет новый детективный сериал от Star Media

На канале «Украина» с 6 ноября стартует 20-серийная детективная мелодрама «Спецы», которую по заказу канала сняла компания Star Media.
Как сообщает пресс-служба телеканала, сюжет картины разворачивается вокруг работы экспертов-криминалистов, раскрывающих самые запутанные и неординарные преступления. Каждые две серии «Спецов» посвящены одному преступлению.
"Помимо детективных дел, в течение 20 серий развивается любовная линия между главными героями, от которой невозможно будет оторваться. Та «химия», которую показали на пробах исполнители главных ролей Яна Соболевская и Алексей Морозов, редко встречается в актерских дуэтах", – рассказывает главный продюсер департамента киносериального производства канала «Украина» Наталья Стрибук.
В сериале также снялись Виталий Салий, Константин Корецкий, Сергей Сипливый, Шорена Шония, Паша Ли и др.
В эфире канала сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21:00.
Напомним, первые две серии детектива этим летом были представлены на 8-м Одесском международном кинофестивале в секции «Сериалы!».
Фото: Пресс-служба канала «Украина»
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