Канал «Украина» покажет новый детективный сериал от Star Media

На канале «Украина» с 6 ноября стартует 20-серийная детективная мелодрама «Спецы», которую по заказу канала сняла компания Star Media.

Как сообщает пресс-служба телеканала, сюжет картины разворачивается вокруг работы экспертов-криминалистов, раскрывающих самые запутанные и неординарные преступления. Каждые две серии «Спецов» посвящены одному преступлению.

"Помимо детективных дел, в течение 20 серий развивается любовная линия между главными героями, от которой невозможно будет оторваться. Та «химия», которую показали на пробах исполнители главных ролей Яна Соболевская и Алексей Морозов, редко встречается в актерских дуэтах", – рассказывает главный продюсер департамента киносериального производства канала «Украина» Наталья Стрибук.