Канал «Украина» ответил на обвинения 1+1 media

Телеканал «Украина» изложил свою позицию в конфликте с группой 1+1 media.

Как сообщила «Телекритике» пресс-служба канала, в ответ на запрос журналистов программы «События недели» группа согласились предоставить комментарий, но при условии, что все, сказанное ее спикером, должно попасть в эфир."Такие требования выглядят настоящим шантажом, и уверены, что в своей работе над информационными сюжетами корреспонденты ТСН на такие условия со стороны спикеров точно не соглашаются", − сказали на телеканале.

Поэтому там предложили 1+1 mediaпредоставить письменный комментарий, который команда программы показала бы в эфире полностью. "Письменный комментарий мы так и не получили.Надеемся, что «1+1» будет предлагать придерживаться одинаковых стандартов как своим журналистам, так и журналистам других каналов", − отметили на канале «Украина».

Напомним, ранее 1+1 media обвинила канал «Украина» в несоблюдении журналистских стандартов. В группе рассказали, что в последнем сюжете «Событий недели», который вышел 29 октября, шла речь о переходе страны на цифровое телевидение, но он был построен таким образом, чтобы, манипулируя общественным мнением, нанести ущерб репутации группы.

Так, с сюжете говорилось, что группа не ответила на запросы телеканала по поводу комментария, а 1+1 media, в свою очередь, заявила, что была готова предоставить комментарий и оповестила об этом канал, но его представители потом перестали выходить на связь.