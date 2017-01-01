Канал «Украина» готовит собственный новогодний мюзикл

В новогоднюю ночь телеканал «Украина» планирует показать шоу собственного производства с участием украинских звезд, ведущих канала и актеров сериалов. Съемки музыкальной комедии стартуют в октябре, сообщается на сайте канала.

Одна из сюжетных линий новогоднего мюзикла будет разворачиваться вокруг веселых и неожиданных приключений таинственного гостя на съемочных площадках различных проектов канала «Украина».

"Мы очень хотим подарить нашим зрителям яркий праздник, сделать новогоднюю ночь по-настоящему удивительной и полной чудес. В нашем мюзикле будут звучать только те хиты, которые родились здесь, в Украине, и которым каждый из нас всегда готов подпевать. Для нас очень важно собрать в этом шоу все самое лучшее, то, что мы по праву называем «золотым фондом» украинской эстрады", – говорит директор департамента производства телепрограмм «ТелеПро» Дарья Дейниченко.

Сейчас телеканал завершает прослушивания участников шоу и утверждает репертуар.