Канал «Украина» будет показывать юмористическое «Шоу Братьев Шумахеров»

В мае на телеканале «Украина» стартует совместный проект с кинокомпанией Star Media и компанией Men's Studio «Шоу Братьев Шумахеров», сообщает пресс-служба канала.

«Шоу Братьев Шумахеров» – это юмористический концерт, в котором ведущие иронично будут шутить на тему взаимоотношений мужчин и женщин.Ведущими шоу станут актеры и авторы проекта Сергей Цвиловский и Юрий Великий.

"Мы долго искали и подбирали тематику нашего шоу, и решили остановиться на бесконечной, можно даже сказать бездонной теме, и разгадать главную загадку человечества – чего же на самом деле хочет женщина? Юмор будет строиться на наших личных наблюдениях и жизненных ситуациях", – говорят они.

По словам продюсера Star Media Александры Касперской, «Шоу Братьев Шумахеров» - интеллигентный городской юмор на вечную тему отношений мужчин и женщин. "Определенную долю иронии вносит и то, что обсуждают все это два брата, один из которых упоительно холост, а другой – счастливо женат", – отмечает она.

Фото: Facebook-страница Братьев Шумахеров