Канал UBR прекращает вещание с 2017 года

Об этом сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написал он и пояснил в комментарии, что телеканал закрывается с 1 января.

Его информацию «ТК» подтверждают и другие сотрудники телеканала.

Канал UBR («Украинский бизнес ресурс») входит в медиахолдинг «Вести Украина», который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал «Вести. Репортер». А осенью этого года «Радио Вести» сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты «Перец ФМ».

О том, как холдинг планировал развивать свои активы, читайте в интервью главы медиахолдинга «Вести» Ольги Семченко: