Канал «Сніданку з 1+1» наградили «Серебряной кнопкой» YouTube

YouTube-канал «Сніданку» существует уже 7 лет, и общее число просмотров видео на канале составляет около 55 миллионов раз. Сегодня на канал подписано 108 тысяч пользователей.

«Контент "1+1 медиа" присутствует на тех площадках, где нашей аудитории наиболее удобно его потреблять. Поэтому очередная награда от YouTube подтверждает выбранную нами стратегию развития видеодистрибуции, а также мотивирует нашу команду работать на результат», – говорит Александр Козаченко, руководитель управления внешней дистрибуции видеоконтента «1+1 медиа».

Зрители YouTube-канала любят смотреть сюжеты о секретах телевидения, подробностях со съемочных площадок украинских сериалов и истории преображений.

«Налаживание обратной связи со зрителем – одна из наших приоритетных задач, – заявляет директор департамента утреннего вещания канала «1+1» Юлия Жмакина. – Мы внимательно следим в YouTube за реакцией зрителей на темы, которые поднимаем в эфире, и всегда прислушиваемся к их конструктивной критике и пожеланиям. Мы благодарны коллегам из департаментов диджитала и маркетинга за помощь, а зрителям – за доверие, что принесло результат в виде нашей первой YouTube-награды».

Напомним, в мае этого года «Золотую кнопку» YouTube получил канал другого проекта «1+1» – «Голосу країни» (более 1 млн подписчиков), а «Серебряные кнопки» получили каналы сериала «Школа» (более 400 тыс. подписчиков) и передачи «Светская жизнь» (более 140 тыс. подписчиков).