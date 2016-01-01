Канал Шустера 3s.tv окончательно прекращает вещание

Напомним, Шустер стал совладельцем телеканала 3S.tv в 2015 году. 1 декабря 2016 года канал объявил, что прекращает свою деятельность с 1 января 2017-го из-за отсутствия финансирования. Позже Павел Елизаров сообщил, что еще какое-то время на телеканале будут выходить повторы программ. Тем временем 3s.tv продолжал искать инвесторов. По словам гендиректора, для дальнейшего существования каналу необходимо около $10 млн.

Елизаров также говорил, что в случае закрытия канала его команда будет заниматься общественной деятельностью. "У нас есть ГО «Четвертая власть Украины», к сожалению, перейдем из практической помощи в теоретическую", - уточнял он.

Летом 2016-го Киевский центр занятости запретил Савику Шустеру работать в Украине. Спустя несколько месяцев суд отменил данное решение.

Фото: zn.ua