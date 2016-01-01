Канал Шустера 3s.tv окончательно прекращает вещание

Канал журналиста и телеведущего Савика Шустера 3s.tv сегодня, 28 февраля, закрывается. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор канала Павел Елизаров.
"К сожалению, завтра (28 февраля. - Ред.) последний день вещания нашего канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное, мы обогнали время", - написал он.По словам Елизарова, общество и бизнес в Украине пока не ощущают потребности в независимых СМИ и готовы потреблять "заготовочки олигархических каналов".
Напомним, Шустер стал совладельцем телеканала 3S.tv в 2015 году. 1 декабря 2016 года канал объявил, что прекращает свою деятельность с 1 января 2017-го из-за отсутствия финансирования. Позже Павел Елизаров сообщил, что еще какое-то время на телеканале будут выходить повторы программ. Тем временем 3s.tv продолжал искать инвесторов. По словам гендиректора, для дальнейшего существования каналу необходимо около $10 млн.
Елизаров также говорил, что в случае закрытия канала его команда будет заниматься общественной деятельностью. "У нас есть ГО «Четвертая власть Украины», к сожалению, перейдем из практической помощи в теоретическую", - уточнял он.
Летом 2016-го Киевский центр занятости запретил Савику Шустеру работать в Украине. Спустя несколько месяцев суд отменил данное решение.
Фото: zn.ua
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