Канал «Рада» будет вещать в «цифре» по всей Украине

Вчера, 9 ноября, Нацсовет по телевидению и радиовещанию подвел итоги конкурса на вещание с использованием свободного общенационального канала вещания многоканальной телесети МХ-5 (стандарт DVB-T2 (MPEG-4), провайдер – «Зеонбуд»).Победителем стал парламентский телеканал «Рада», сообщает пресс-служба регулятора.

Заявки на участие в конкурсе подали пять претендентов – «Рада», УНИАН, «ПлюсПлюс», NewsOne и «112 Украина».

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, сейчас в стране нет государственного вещания: бывшие госкомпании реформированы в Национальную общественную телерадиокомпанию, у которой совсем другие задачи, а UA|TV вещает на заграницу. По его словам, в условиях гибридной войны, которая ведется против Украины, наличие общенационального телевизионного вещания, доносящего до граждан позицию государства, должно быть в приоритете.

В итоге, члены регулятора единогласно проголосовали за признание победителем конкурса канала «Рада».

Напомним, до сих пор смотреть парламентский телеканал можно было только на спутнике или через кабельные сети. А в цифровом формате вещание велось лишь на Киев и Киевскую область.