Канал «ПлюсПлюс» создал учебно-развивающий проект для школьников

В День знаний, 1 сентября, канал «ПлюсПлюс» запускает учебно-развивающий проект «Світ чекає на відкриття». Новый продукт телеканала призван вдохновлять школьников творчески относиться к миру, раскрывать их таланты, стимулировать быть любознательными и наблюдательными.

«Світ чекає на відкриття» рассказывает о том, что выдающиеся открытия, изменившие мир, создавались обычными людьми, просто способными разглядеть необычное. Благодаря их любознательности и склонности делать выводы они стали изобретателями. Сверхзадача проекта – показать украинским школьникам, что каждый из них может стать первооткрывателем, если у него будет желание и настойчивость.

«Світ чекає на відкриття» разработан командой канала «ПлюсПлюс» и является очередным проектом собственного производства.

"«Світ чекає на відкриття» – проект о смелости позволить себе мечтать, придумывать и, главное, не бояться ошибок и неудач, – комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер канала. – «Світ чекає на відкриття» имеет и поучительную часть, но в основном создан для того, чтобы сподвигнуть ребенка творить и верить в свои силы".

Мультфильмы «Світ чекає на відкриття» не только развлекают детей во время досуга, но и являются помощниками для учителя, посредниками между миром «академических знаний» и творческим восприятием ребенка.