ТЕЛЕКРИТИКА

Канал «ПлюсПлюс» начал вещать на Одессу и область в «цифре»

Бизнес

С 6 августа канал «ПлюсПлюс», который входит в медиахолдинг «1+1 медиа», доступен телезрителям в цифровом формате. Маленькие одесситы теперь смогут смотреть любимые мультфильмы в стандарте Т2. При этом канал продолжает присутствовать в кабельных и спутниковых сетях.


«Получение цифровой лицензии на эфирное вещание в Одессе и Одесской области − важный этап в развитии сети вещания канала «ПлюсПлюс». Мы действительно рады расширению покрытия, ведь еще больше юных зрителей смогут получать качественный детский контент», − сообщает Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов «1+1 медиа».

Напомним, продукты собственного производства канала «ПлюсПлюс» одобрены  Министерством образования и науки Украины и рекомендованы к просмотру в школах. Мультфильмы канала не только развлекательные, но и имеют развивающий и обучающий характер.

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