Канал «ПлюсПлюс» начал вещать на Одессу и область в «цифре»

«Получение цифровой лицензии на эфирное вещание в Одессе и Одесской области − важный этап в развитии сети вещания канала «ПлюсПлюс». Мы действительно рады расширению покрытия, ведь еще больше юных зрителей смогут получать качественный детский контент», − сообщает Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов «1+1 медиа».

Напомним, продукты собственного производства канала «ПлюсПлюс» одобрены Министерством образования и науки Украины и рекомендованы к просмотру в школах. Мультфильмы канала не только развлекательные, но и имеют развивающий и обучающий характер.