Канал «Обоз TV» Михаила Бродского получил лицензию на вещание

В Украине появился новый информационный телеканал «Обоз TV». Об этом сообщил в своем Facebook член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
"Таким образом, перечень информационных программ увеличивается. К «Еспресо», «5 каналу», NewsOne, 112, NewsNetwork и «Прямому» добавился еще один телеканал", – пишет он.
Решение о выдаче спутниковой лицензии каналу регулятор принял на сегодняшнем заседании.
С сентября «Обоз TV» начнет вещание через спутник, а также войдет в кабельные сети.
Отметим, до этого «Обоз TV» существовал как интернет-проект издания «Обозреватель».
Напомним, о том, что владелец интернет-издания «Обозреватель» Михаил Бродский хочет получить лицензию на вещание для интернет-проекта «Обоз TV», стало известно в середине июля. Тогда Нацсовет перенес принятие решения относительно выдачи лицензии из-за отсутствия презентации канала.