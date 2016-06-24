Канал НВО, создавший «Игру престолов», снимает фильм о Крыме

В аннексированном Россией Крыму находится съемочная группа американского телеканала НВО, которая снимает фильм о ситуации последних трех лет на полуострове, сообщает «Крым.Реалии».

По словам сотрудников канала, лента будет показана в 50 странах.

"5 марта в парке львов «Тайган» целый день провела съемочная группа одного из самых известных телеканалов США – НВО. Телевизионщиков интересовала ситуация, сложившаяся вокруг парков Олега Зубкова. Они, оказывается, наслышаны о давлении на бизнес Зубкова. Они пообещали, что в фильме про Крым будет большой сюжет о «Тайгане» и его хозяине", – рассказывают в пресс-службе парка.

Конфликт Зубкова с властями аннексированного полуострова возник в период так называемого крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли детеныши белой тигрицы, подаренной бизнесмену Юлией Тимошенко.Глава ветеринарной службы Валерий Иванов и тогдашний прокурор Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания, тогда как, по словам Зубкова, тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения при отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских властей.

Как известно, HBO (Home Box Office) – американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть, входящая в корпорацию Time Warner.