Канал National Geographic заговорит на украинском языке

Отныне передачи телеканала National Geographic Channel (NGC) будут доступны и на украинском языке, сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Такие изменения были внесены регулятором в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству.

Кроме того, этот перечень пополнен двумя итальянскими телеканалами Novela TV и Water Planet и двумя латвийскими - Sport 1 (Baltic) и Sport 2 (Baltic). Соответствующие просьбы поступили от столичный компаний «Контент Юкрейн» и «Поверхность - Инвест».

Канал Novela TV (в форматах SD и HD) с круглосуточным вещанием будет предлагать зрителям фильмопоказ. Язык программы - польский. Water Planet (в форматах SD и HD) - познавательный телеканал. Язык программы - также польский, а объем трансляции - 24 часа в сутки. Тематика каналов Sport 1 (Baltic) и Sport 2 (Baltic) - спортивные передачи. Язык программ - русский, украинский и английский. Объем трансляции - 24 часа в сутки.

В Нацсовете отметили, что во всех программах отсутствуют передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, рекламы, а также фильмов, показ которых запрещен в нашей стране.

Кроме того, по просьбе компании NGC EUROPE LIMITED внесен еще ряд технических изменений в этот перечень: изъят канал FOX CRIME в связи с изменением названия; изменено название канала FOX HD на FOX; изменено тематическое направление (жанр) канала FOX LIFE с «семейного» на «фильмопоказ, развлекательный».