Канал ICTV провел ребрендинг в честь юбилея

Телеканал ICTV в честь своего 25-летия решил обновить логотип и графическое оформление эфира под слоганом «Разом краще». Изменения можно увидеть в эфире уже с сегодняшнего дня, 22 сентября.

Как объясняет пресс-служба канала, цель цель ICTV – не только развлекать зрителей, но и объединять их вокруг интересного, важного и актуального, вместе достигать лучшего.

"С «Разом краще» мы говорим своим зрителям: "ICTV рядом с вами, и мы готовы ежедневно менять мир",– говорит руководитель телеканала Александр Богуцкий.

Фото: Пресс-служба ICTV