Канал «Голоса Америки» и «Радио Свобода» для русскоязычных зрителей заработал по всему миру

Совместный телеканала «Радио Свобода» и «Голос Америки» под названием «Настоящее время» заработал для русскоговорящей аудитории по всему миру, в том числе и в Украине, сообщает «Укринформ».

Как рассказала директор канала Дейзи Синделар, каналполучает финансирование от Конгресса США, однако это не влияет на его редакционную независимость. "Это не просто новый проект «Радио Свобода» и «Голоса Америки», он также является совершенно новым проектом и новым брендом. Он обращается не к одной аудитории в одной стране, а ко всей потенциальной русскоговорящей аудитории. Это 275 млн человек, живущих во всем мире", - уточнила она.

По словам Синделар, проект начался 2,5 года назад с одной 30-минутной информационной программы под названием «Настоящее время», теперь же телеканал имеет 4 ежедневные новостные программы, широкий спектр информационных программ, в том числе тех, которые производятся в Украине и сосредоточены на украинской повестке.

"Наша цель очень проста - обеспечить объективный источник новостей, основанных на фактах, для глобальной аудитории. Мы не предлагаем поддельные новости, альтернативные факты, пропаганду или контрпропаганду - только новости или информацию, которую мы можем добыть или проверить", - подчеркнула директор канала. «Настоящее время» доступно в кабельных сетях, через спутник, через IPTV.

В свою очередь исполнительный продюсер телеканала Кенан Алиев уточнил, что каналдоступен 40% украинских зрителей.Он также отметил, что важным элементом вещания «Настоящего времени» являются события на Востоке Украины и в аннексированном Крыму.

"Идея канала «Настоящее время» исходила из ситуации, которую мы наблюдали в Украине в 2014 году, после того как началась война, как произошла аннексия Крыма. Был огромный поток дезинформации и лжи в СМИ. И мы на «Радио Свобода» и «Голосе Америки» поняли, что необходимо отвечать на все это. Результатом стало создание 30-минутной ежедневной программы «Настоящее время». А сегодня есть новый международный русскоговорящий телеканал «Настоящее время»", - рассказал продюсер.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал разрешение на ретрансляцию в Украине телеканала Current Time в конце июля. Предполагается, что он будет вещать 24 часа в сутки без рекламы. В октябре телеканал во все свои основные цифровые пакеты включил провайдер «Воля».