Канал «Футбол» готовит развлекательную программу с нестандартным взглядом на футбол

В эфире телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2» (входят в «Медиа группу Украина») с сентября по выходным будет выходить новая утренняя программа с "нестандартным взглядом на футбол". Об этом в интервью ресурсу Football.ua сообщил директор каналов Александр Денисов.

"Мы, давно хотели и, наконец, приступили к разработке и запуску программы, о которой мы еще нигде не говорили. Это утренняя программа, которая будет выходить по выходным дням и призвана сделать легкий, развлекательный и, при этом, информационно насыщенный эфир, чтобы дать телезрителю некий нестандартный взгляд на футбол", – рассказал он.

В качестве примера подобной программы Денисов назвал программу Soccer AM на британском телеканале Sky Sports. "Это будет не аналог, программа будет другой", – уточнил при этом он.

Напомним, в начале июля руководителем департамента по развитию бренда телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» назначена начальник отдела по связям с общественностью и прессой канала «Украина» Сабина Абляева.

Фото: Facebook-страница «Медиа группы Украина»