ТЕЛЕКРИТИКА

Канал «Футбол 1» запускает утреннее развлекательное шоу

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С 14 октября по субботам и воскресеньям в 10:20 в эфире телеканала «Футбол 1» будет выходить новое утреннее развлекательное шоу «Халатный футбол».

Как сообщает пресс-служба канала, вести его будут актер и резидент студии «Мамахохотала» Олег Маслюк и шоумен Константин Киркарян.

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"Утро – особая атмосфера. Как думаете, что происходит в футбольном мире с утра? Тысячи футболистов уже бегут разминочные километры, сотни агрономов начинают готовить поле к вечерним матчам и наносить разметку и только двое ведущих в 10:20 выходят в эфир на канале «Футбол 1». Так что присоединяйтесь к нам утром. Мы в эфире – вы в халате", – говорит Киркарян.

Напомним, в июле директор каналов «Футбол 1» / «Футбол 2» (входят в «Медиа группу Украина») Александр Денисов анонсировал запуск новой утренней программы с "нестандартным взглядом на футбол".

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