Канал «Футбол 1» запускает утреннее развлекательное шоу

С 14 октября по субботам и воскресеньям в 10:20 в эфире телеканала «Футбол 1» будет выходить новое утреннее развлекательное шоу «Халатный футбол».

Как сообщает пресс-служба канала, вести его будут актер и резидент студии «Мамахохотала» Олег Маслюк и шоумен Константин Киркарян.