Канал «Эспрессо» запускает «#Детекторзрад» с Мариной Данилюк-Ярмолаевой

На телеканале «Эспрессо» в пятницу, 10 марта, стартует новая программа под названием «#Детекторзрад». Вести ее будет журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.

Как сообщает пресс-служба канала, «#Детекторзрад» - это детальный разбор всех «зрад» и «перемог», которые будоражат соцсети в течение недели. "Иронический анализ лидеров мнений и диванных экспертов без сантиментов", - анонсируют на «Эспрессо».

Программа будет выходить по пятницам в 20:10.

Напомним, ранее телеканал запустилдва новых проекта - «Тендерная Украины», посвященный тендерным закупкам, и «Как разбогатеть» с экс-замглавы Нацбанка Александром Савченко.