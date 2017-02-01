Канал «Еспресо» запускает три новых проекта и больше новостей

На телеканале «Еспресо» с понедельника, 4 декабря, стартуют большие эфиры – «Студии Мирославы Барчук», «Студии Егора Чечеринды» и «Большой эфир Василия Зимы», сообщает пресс-служба канала.
По словам главного редактора «Еспресо» Виктора Лешика, это персонифицированные информационные слоты. "Ведущие в течение именных слотов являются и модераторами, и проводниками в студии репортажных оперативных стримов. Такая технология позволяет сочетать элементы студийного аналитического вещания и элементы спонтанного репортерского включения с мест событий", – объясняет он.
Кроме того, выпуски новостей на канале теперь будут выходить каждый час и станут более аналитическими.
Напомним, в сентябре с «Еспресо» ушел шеф-редактор Василий Рябчук, а заменил его журналист Виктор Лешик, который ранее работал в Национальной телекомпании и Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.