ТЕЛЕКРИТИКА

Канал «Еспресо» запускает три новых проекта и больше новостей

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На телеканале «Еспресо» с понедельника, 4 декабря, стартуют большие эфиры – «Студии Мирославы Барчук», «Студии Егора Чечеринды» и «Большой эфир Василия Зимы», сообщает пресс-служба канала.

По словам главного редактора «Еспресо» Виктора Лешика, это персонифицированные информационные слоты. "Ведущие в течение именных слотов являются и модераторами, и проводниками в студии репортажных оперативных стримов. Такая технология позволяет сочетать элементы студийного аналитического вещания и элементы спонтанного репортерского включения с мест событий", – объясняет он.

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Кроме того, выпуски новостей на канале теперь будут выходить каждый час и станут более аналитическими.

Напомним, в сентябре с «Еспресо» ушел шеф-редактор Василий Рябчук, а заменил его журналист Виктор Лешик, который ранее работал в Национальной телекомпании и Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Фото: Facebook Мирославы Барчук

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