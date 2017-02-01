Канал «Еспресо» запускает три новых проекта и больше новостей

Кроме того, выпуски новостей на канале теперь будут выходить каждый час и станут более аналитическими.

Напомним, в сентябре с «Еспресо» ушел шеф-редактор Василий Рябчук, а заменил его журналист Виктор Лешик, который ранее работал в Национальной телекомпании и Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Фото: Facebook Мирославы Барчук