Канал CNN запустил ньюзрум виртуальной реальности

Американская телекомпания CNN запустила новый проект под названием CNNVR – это журналистский отдел и платформа виртуальной реальности, действующие в рамках CNN Digital, которая будет освещать важнейшие новости с углом обзора в 360 градусов, сообщает Mediasat.

Проект будет освещать текущие события и транслировать живые потоки в режиме виртуальной реальности, а также готовить еженедельные обзоры в этом формате. У команды CNNVR есть свои представительства в Нью-Йорке, Атланте, Лондоне, Гонконге, Сан-Франциско, Йоханнесбурге, Токио и Пекине.

Новая VR-платформа упростит доступ к повествованию в режиме виртуальной реальности с любого устройства. Так, для мобильной версии созданы приложения на базе iOS и Android, которые активируют видео с углом обзора в 360°;для настольных компьютеров – CNN.com/VR, которое демонстрирует путешествия в Индонезию, Тибет, Ирак и другие страны. Кроме того, контент от CNNVR доступен на гарнитурах от всех ведущих производителей (Samsung GearVR, Oculus Rift и Google Daydream).

Напомним, один из крупнейших медиаконгломератов американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке конгломерата Time Warner более чем за $80 млрд. В результате, компания получит контроль над развлекательными и новостными брендами Time Warner, такими как HBO, Warner Bros. Entertainment и CNN.

Фото: wikimedia.org / Newsmaker1