Канал ATR стал информационно-просветительским

"Нам необходимо увеличивать огласку и необходимо больше говорить о деоккупации Крыма. Поскольку об этом в информационном вещании, к сожалению, очень мало информации. И наших новостях, в наших студиях преимущественная часть все же будет о том, как вернуть Крым в Украину", – сказала генеральный продюсер канала Кристина Бондаренко.

В результате смены формата ATR также увеличит производство собственного и национального продуктов, сократит производство иностранного продукта. Также канал уменьшит производство детских программ – с 55 минут до 45 минут. Это возмутило главу регулятора Юрия Артеменко, а его заместитель Ольга Герасимюк призвала канал все же не пренебрегать контентом для детей.

Напомним, Кристина Бондаренко стала генпродюсером ATR в начале июля. Тогда же она анонсировала, что полное переформатирование телеканала.