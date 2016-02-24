Канал ATR начал получать деньги от государства

Средства из государственного бюджета Украины уже начали поступать на счета крымскотатарского телеканала ATR. Об этом интернет-изданию «Крым.Реалии» сообщил собственник канала Ленур Ислямов.

"Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала. – Ред.)", - сказал он.По словам Ислямова, до конца года телеканал планирует закупить недостающее оборудование для студии и выплатить долг оплаты за спутник.

Напомним, в октябре ATR заявил об отсутствии обещанного Кабмином финансирования из государственного бюджета и о намерении в связи с этим переехать в Литву, поскольку собственных финансов у канала едва хватит до конца года. В середине ноября госфинансирование канала было разблокировано.

По оценкам Ленура Ислямова, на содержание ATR необходимо как минимум $3 млн в год. "И это на грани выживания", - уточнил владелец канала.

Фото: ru.krymr.com