Канал «1+1» назвал дату премьеры сериала «Вверх тормашками»

В понедельник, 4 сентября, в 21:00 на телеканале «1+1» состоится премьера нового 12-серийного комедийного сериала «Вверх тормашками».

По сюжету, консервативная львовянка Ульяна (Наталья Сумская) отправляется на отдых в южную тусовочную Одессу со своим 30-летним сыном Марьяном (Олесь Федорченко). Для Марьяна это путешествие – испытание, которое просто нужно пережить. Но уже в первый день все становится «вверх тормашками». В результате несчастного случая Ульяна оказывается в больнице и впадает в кому. Теперь Марьян вынужден забросить привычную жизнь во Львове и остаться в Одессе на неопределенный срок. Здесь ему предстоит ощутить весь одесский колорит, найти новых друзей и работу, а еще познакомиться с темпераментной медсестрой Олей.

Актриса Наталья Сумская сыграла в комедии роль матери главного героя Марьяна. Артистка рассказала, что рада появлению на телеэкранах украиноязычных сериалов.

"В детстве я прожила 10 лет во Львове и еще застала настоящие украинские традиции, – говорит Наталья. – Поэтому во время съемок я даже добавляла к сценарию некоторые специфические украинские слова и традиции, присущие Западной Украины. Так картина становится более атмосферной и естественной. Для меня очень важно, что это украиноязычный сериал. Сценарий был утвержден еще в позапрошлом году, до принятия закона о квотах на украинском телевидении. Поэтому лично для меня это было большой радостью. Также мы с Олесем Федорченко, моим сыном в комедии, очень настаивали на обращении к матери на «Вы» и, к счастью, наши сценаристы прислушались к нам. Есть такая поговорка, что близкое знакомство порождает презрение. Поэтому я считаю, что в традиции обращаться не только к матери, а ко всем людям на «Вы» есть смысл".